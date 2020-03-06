Российская фигуристка Майя Хромых представила свою короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров.

В начале программы Хромых исполнила двойной аксель, заехав на него с кораблика. Затем фигуристка прыгнула тройной риттбергер, допустив помарку при приземлении. В конце программы Хромых прыгнула каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Дорожку шагов фигуристки оценили на третий уровень, вращения — на четвертый уровень.

Судьи оценили прокат Майи Хромых в короткой программе на 66,78 балла, из которых более 37 за технику. Пока это второй результат, лидирует Дарья Усачева.

В следующей разминке ожидается выступление еще одной россиянки Камилы Валиевой.