Российская фигуристка Дарья Усачева осталась недовольна исполнением каскада из тройных флипа и тулупа при прокате короткой программы на чемпионате мира среди юниоров.

«Я недовольна каскадом, он был сделан плохо. Все остальные неплохо, а каскад не удался. Похвалить (себя) могу только за раскрепощенность. Я старалась не смотреть вниз и работать со зрителем», — добавила фигуристка.

В начале программы фигуристка прыгнула двойной аксель, затем исполнила тройной риттбергер — обязательные прыжки для юниорок в этом сезоне. В конце программы фигуристка прыгнула каскад из тройного флипа и тройного тулупа, приземление с первого прыжка вышло тяжелым, однако спортсменка смогла выполнить каскад. Вращения и дорожка шагов были оценены на четвертый уровень.

За свой прокат Усачева набрала 68,45 балла, из которых более 37 — за техническую составляющую программы. На данный момент фигуристка занимает первое место. Сразу за ней — еще одна ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых. Но впереди выступление сильнейших спортсменок турнира — Алисы Лю и Камилы Валиевой.