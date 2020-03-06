Оборонец Михаил Гордеев останется в ХК «Сочи» в следующем сезоне. Клуб и хоккеист подписали новое соглашение сроком на один сезон. Сообщение об этом выдает официальный сайт «Сочи».

Для Гордеева минувший сезон был дебютным в Континентальной хоккейной лиге. Ранее защитник выступал в МХЛ за ступинский «Капитан». По ходу сезона Гордеев привлекался в молодёжную сборную, в составе которой сыграл на CIBC Canada Russia Series.

«Поздравляем Михаила с продлением контракта и желаем получения нового опыта в составе «леопардов»!» — говорится на сайте «Сочи».

Всего в КХЛ Гордеев сыграл 36 встреч и набрал два (1+1) очка, его среднее игровое время – 7:11. Также Гордеев один матч он провёл в ВХЛ за «Тамбов».