Российская фигуристка Камила Валиева выступила с короткой программой на чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине, Эстония.

Начала спортсменка свое выступление с тройного риттбергера, затем исполнила двойной аксель — обязательные прыжки для юниорок в этом году. Закончила фигуристка программу каскадом из тройных лутца и тулупа.

Вращения и дорожка шагов были оценены судьями на четвертый уровень. За прокат Камила Валиева получила 74,92 балла, это личный рекорд спортсменки.

Ранее свои короткие программы продемонстрировали Дарья Усачева и Майя Хромых. Они набрали 68,45 и 66,78 балла соответственно.

В последней разминке ожидается выступление американки Алисы Лю, которая заявила в программе тройной аксель в каскаде.