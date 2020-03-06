Российская теннисистка Дарья Касаткина, сеянная на турнире в Лионе под седьмым номером, пробилась в полуфинал. В четвертьфинале она обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи со счётом 6:2, 4:6, 6:2. Матч продолжался один час и 57 минут.

За это время Касаткина сделал три эйса, совершила четыре двойные ошибки и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. В активе её соперницы два эйса, семь двойных ошибок и два брейка.

Таким образом, Касаткина сыграет в полуфинале турнира WTA впервые с октября 2018 года.

За выход в финал россиянка сыграет с победительницей поединка Виктория Кужмова — Анна-Лена. Турнир в Лионе зафиналится 8 марта.