Насколько любительский футбол далек от профессионального? Могут ли обычные ребята из ЛФЛ стать звездами на Евро-2020? Несколько реальных историй из повседневной жизни футболистов-любителей.

Любители-рекордсмены из Германии и Чехии

Футбольная жизнь не всегда складывается по сценарию: профессиональная школа → интернат → молодежный состав → второй состав → основа → сборная → чемпионат Европы. Бывают исключения, да еще какие!

Мирослав Клозе: лучший бомбардир сборной Германии в истории

В это невозможно поверить, но Мирослав Клозе свою профессиональную карьеру в футболе начал только в 21 год! До того, как паренька заметили скауты «Кайзерслаутерна», он играл на любительском уровне в пятом и седьмом дивизионах Германии (аналог Западному региону ЛФЛ).

Что было дальше, всем прекрасно известно: 137 матчей за сборную Германии, 71 забитый гол (лучший результат на многие годы вперед), участник чемпионатов Европы 2008 и 2012 годов.

Ян Коллер: чешский гигант с 55 голами за сборную

Игроки зоны ЛФЛ Нижнего Поволжья должны прекрасно помнить добрейшего чешского гиганта Яна Коллера: с 2008 по 2009 год форвард защищал цвета «Крыльев Советов», записал на свой счет 16 голов и навсегда остался в сердцах волжских фанатов.

Между тем, Ян Коллер также начинал с любительской карьеры: в 19 лет форварда не взяли в «Дуклу» (не поверите, но за слабые физические данные), потом была армия и непрофессиональный футбол вместе с карьерой автомеханика. Но «шкоды» Коллер собирать так и не стал: в 21 год «Спарта» предложила контракт огромному парню с 50-ым размером обуви.

Далее: 90 игр за сборную Чехии, 55 забитых голов (действующий рекорд), участие на Евро-2008.

Тренер «МЮ» и Роман Широков: что общего?

Оле Гуннар Сульшер (или Сольскьяер): тренер «МЮ» начинал как любитель

Пожалуй, в современном футболе никого не удивить тем, что профессиональными командами руководят тренеры, которые никогда сами на высоком уровне не играли (Моуриньо, Сарри). Но Оле Гуннар Сульшер – особенная история. До 22 лет «золотой мальчик» играл в любителях – клуб «Клаусененген» (привет зоне «Санкт-Петербург», наиболее близкой к Норвегии!) и параллельно занимался борьбой. Всё изменилось с приходом скаутов «Мольде». Ну а дальше – «Манчестер Юнайтед», самый знаменитый «золотой» гол в финале Лиги чемпионов и тренерская карьера.

К сожалению, на чемпионат Европы сборная Норвегии не отбиралась при Сульшере ни разу.

Роман Широков: из «Истры» на чемпионат Европы

Самое знаменитое превращение в российском футболе – это история Романа Широкова. До того, как засветиться в «Химках», полузащитник играл в скромном полулюбительском клубе «Истра» в Подмосковье. Виной тому не сахарный характер Романа и частые ночные гулянки. Но в определенный период карьеры Широков осознал всю важность футбола в своей жизни: после «Химок» был «Зенит», а потом дебют за сборную России в возрасте 26 лет.

Роман Широков сыграл 56 матчей за сборную России, забил 13 голов. Является обладателем бронзовых медалей Евро-2008 и участником Евро-2012.

Кого из любителей ждем на Евро-2020?

Думаете, все истории про любителей на чемпионатах Европы закончились в 2012 году? Как бы не так! На Евро-2020 могут поехать минимум два бывших любителя.

Джейми Варди: герой нашего времени

Нападающий «Лестера» Джейми Варди вообще никогда не мечтал о профессиональной карьере. До 24 лет будущий герой Англии играл на любительском уровне и лишь в 2011 году подписал свой первый контракт с представителем пятого по силе дивизиона.

Потом началось голливудское кино с одним из самых драматичных моментов в истории футбола – победой «Лестер Сити» в АПЛ в 2016 году! Джейми тогда стал третьим бомбардиром чемпионата с 24 голами. Естественно, получил вызов в сборную Англии, за которую уже сыграл 26 матчей и забил 7 голов. В том же году был и Евро, на котором Варди забил один мяч в трех играх.

В августе 2018 года Джейми Варди объявил о завершении карьеры в национальной сборной, но букмекеры на Евро 2020 года всё еще ждут форварда (коэффициент 2.45 на попадание в окончательную заявку).

Дмитрий Стоцкий: может, не Евро-2020, но ЧМ-2022?

Совсем свежий пример правильной работы над собой – Дмитрий Стоцкий, игрок ФК «Краснодар» и сборной России. Футболист начинал в родном Калининграде, но по ряду причин на профессиональном уровне закрепиться не получалось – играл в любителях (в зоне Запад полно таких талантов!). Перелом случился в 2009 году, когда «Балтике» летом не хватало игроков для двусторонки. Дмитрий воспользовался шансом и 10 сентября 2018 года дебютировал за сборную России.

На Евро-2020 Станислав Черчесов вряд ли возьмет Дмитрия Стоцкого – слишком сильна конкуренция на позиции правого лотераля в сборной. Но не за горами ЧМ-2022 и… кто знает?