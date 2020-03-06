Российская фигуристка Камила Валиева подвела итог своего выступления в короткой программе на юниорском чемпионате мира в Таллине. Спортсменка завершила выступление с личным рекордом.

Валиева отметила, что по атмосфере было похоже на этап Гран-при в Челябинске. Все хорошо поддерживали и хлопали после каждого элемента. Валиева отметила, что на этом турнире ему осталось чисто откатать произвольную программу. Юниорская программа, по мнению Валиевой, соревнования уже другого статуса.

«Сегодня довольна почти всем. Кроме каскада. Я собралась. Было немного волнительно, но легче, чем на финале Гран-при», — приводит слова Валиевой Sport 24.

Спортсменка начала выступление с тройного риттбергера, после чего исполнила двойной аксель — обязательные прыжки для юниорок в этом году. Завершила выступление фигуристка каскадом из тройных лутца и тулупа. За прокат Камила Валиева получила 74,92 балла, это личный рекорд спортсменки.