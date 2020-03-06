Американская фигуристка Алиса Лю представила свою короткую программу на чемпионате мира среди юниоров в Таллине, Эстония.

В своем прокате Лю исполнила каскад из тройного акселя и тройного тулупа, а также двойной аксель в соло и тройной риттбергер — обязательные элементы для юниорок.

За прокат Алиса Лю получила от судей 67.52 балла. Пока это третий результат, на почти один балл американку опередила Дарья Усачева, и на почти 7 баллов — Камила Валиева. Обе россиянки обошлись в программах без элементов ультра-си.

Произвольную программу девушки покажут завтра, начало назначено на 16:45 по московскому времени.