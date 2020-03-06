Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев высказался по поводу нынешнего президента СБР Владимира Драчева.

Алябьев отметил, что много лет знал Драчева, как выдающегося спортсмена и настоящего фанатика биатлона. Человека, способного много и тяжело работать, добиваясь поставленной цели. Алябьев не вникал в его дела после завершения карьеры, но ему казалось, что человек научился руководить на различных постах, поэтому Алябьев поддержал его кандидатуру в качестве президента.

Драчёв очень много говорит, но при этом ничего не делает. Знаю, что работой с ним разочарованы многие люди, которые находятся в СБР. Чем дальше, тем очевиднее, что ситуация становится всё хуже и хуже. Хочется сказать Драчёву: не получилось — такое бывает, от неудач не застрахован никто. Но уйди сам, без позора», — приводит слова Алябьева «RT на русском».

Напомним, Драчев стал президентом СБР в 2018 году.