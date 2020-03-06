Олимпийский чемпион 2014 года Евгений Устюгов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Причина — решение Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

По словам адвоката спортсмена Алексей Панича, Устюгов подал жалобу в CAS на решение IBU о дисквалификации, напомнив, что 13 февраля Евгений Устюгов он был признан IBU виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован на два года. Слова адвоката приводит ТАСС.

Напомним, Евгений Устюгов был обвинен в применении оксандролона за несколько месяцев до Олимпиады в Сочи, биатлониста дисквалифицировали на основании данных Московской лаборатории. Из-за этого Россия лишилась олимпийского золота в мужской эстафете. Сам Устюгов объявил о завершении карьеры в апреле 2014 на Гонке чемпионов в Москве.