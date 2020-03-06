В Таллине завершилась короткая программа на чемпионате мира среди юниоров. Всего на лед вышли 48 фигуристов.

Лучшей стала россиянка Камила Валиева, выступавшая с легендарной программой «Девочка на шаре». Валиева успешно справилась со всеми элементами: чисто исполнила тройной риттбергер, двойной аксель и каскад тройной лутц-тройной тулуп. За прокат фигуристка получила 74,92 балла, что является рекордом юниорских чемпионатов мира и личным рекордом фигуристки

Второе место заняла Ли Хэ Ин из Южной Кореи. На третьей позиции оказалась еще одна россиянка Дарья Усачёва, у которой по итогу программы заметили ошибку на выезде после исполнения каскада тройной флип – тройной тулуп. Еще одна россиянка Майя Хромых с 66,78 занимает пятое место

Произвольная программа состоится завтра, в субботу, седьмого марта.