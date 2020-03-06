В чешском Нове-Место в рамках седьмого этапа Кубка мира стартовала спринтерская гонка у мужчин. Гонка проходит без зрителей — по решению властей в связи с эпидемией коронавирус

Раньше всех среди российских биатлонистов на дистанцию под четвертым номером уйдет Александр Логинов. Следом в гонку вклинется Матвей Елисеев, который стартует девятым. Евгений Гараничев выйдет на старт 19-м стартовый номер.

Никита Поршнев начнет выступать 48-м, Эдуард Латыпов — 65-м. Карим Халили появится на трассе последним среди россиян — у него 108-й стартовый номер.

Лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад выйдет на трассу 33-м, а норвежец Йоханнес Бе начнет гонку 22-м.