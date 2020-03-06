Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал, что обычно не играет головой, если есть такая возможность. Бразилец не хочет рисковать.

По словам Неймара, голова хороша лишь для того, чтобы думать. Поэтому когда он играет, то делает это ногами. Неймар отметил, что неплохо играет головой и даже хорошо — может завершать атаки.

«Но, честно говоря, мне немного страшно. Прыгаешь, и вратарь ударяет тебя, выбивая мяч. А ты лежишь, потом оказываешься в больнице. Ты вне игры. Поэтому я предпочитаю уходить в сторону и ждать, пока мяч приземлится. Это гораздо лучше», — цитирует Неймара Неймара OTRO.

В текущем сезоне Неймар провел 21 матч, в котором забил 17 голов и сделал десять голевых передач. Цена за Неймара составляет порядка € 160 млн. Летом футболист может перейти в «Барселону».