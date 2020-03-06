Российская фигуристка Алена Косторная выложила винстаграме видео со своей тренировки. 16-летняя воспитанница Этери Тутберидзе делает упражнение «черепаха», во время которого передвигается на четырех конечностях.
«Медленно ползем в Канаду», — подписала ролик Косторная
Косторная — победительница финала серии Гран-при-2020 и серебряный призер чемпионата России. Также Алена является чемпионкой Европы.
Напомним, юбилейный 110-й чемпионат мира пройдет в канадском Монреале с 16 по 22 марта.
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