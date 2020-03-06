Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов вошел в состав вице-президентов Всероссийской федерации легкой атлетики. Сообщение об этом приводится на официальном сайте ВФЛА.
Как отмечается, президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) избрал вице-президентов организации. Первым вице-президентом стал Алексей Плотников. Помимо Безуглова вице-президентом выбран Станислав Бирюков.
Кроме того, в ходе заседания президиума была утверждена структура ВФЛА и стали известны руководители рабочих органов федерации.
Напомним, новым президентом ВФЛА 27 февраля был выбран Евгений Юрченкою
Отметим, что Эдуард Безуглов работает врачом сборной России последние пять лет.
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