Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, кто был его любимым теннисистом в детстве. По словам пятой ракетки мира кумиров у него не было.

По словам Медведева, он всегда хотел быть собой и достичь чего-то самостоятельно, но ему нравилось смотреть за игрой Марата Сафина и Николая Давыденко.

«Они были сильнейшими теннисистами из России в тот момент, потом был Михаил Южный. Мне всегда нравилось смотреть, как российские теннисисты играют и побеждают, конечно», – на YouTube-канале спонсора россиянина Technifibre.

Даниил Медведев сыграет на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 12 по 23 марта. За три дня до старта турнира Медведев сразится со швейцарцем Стэном Вавринкой на выставочном турнире Tie Break Tens.