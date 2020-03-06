В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место прошла мужская спринтерская гонка на десять километров. Старт проходил без зрителей на трибунах по решению властей — из-за вспышки коронавируса.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе, пробежавший дистанцию за 24 минуты и 56,8 секунды. Норвежец преодолел дистанцию без единого промаха.

Вторым стал француз Кантен Фийон Майе, отставший от Бе на 22,8 секунды и также стрелявший без ошибок. Бронзу взял Тарьер Бе, отставший от брата на минуту и 1,1 секунды.

Лучшим среди российских биатлонистов стал Эдуард Латыпов, занявший 17-е место. Александр Логинов завалил «стойку», допустив три промаха. Следом он перестал бороться и завершил гонку 61-м.