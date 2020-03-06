Четвертьфинальный матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» пройдет 18 марта в 18.30 на стадионе «Арена Химки». Информацию об этом обнародовал сайт Российского футбольного союза.

Напомним, что встреча должна была пройти в Ярославле 4 марта. Однако в день игры выяснилось, что состояние поля не отвечает качествам проведения игры. Встреча была перенесена на другой стадион.

Отметим, что победитель в этой паре сыграет с «Химками», которые 5 марта разгромили московское «Торпедо» как раз на «Арене Химки».

Решение по проведению матчей полуфинала Кубка России должны принять на ближайшем Бюро Исполкома РФС.