Российский биатлонист Никита Поршнев подвел итоги спринта, прошедшего на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте. В соревнованиях, которые проходили без зрителей, Поршнев закончил гонку на 53-м месте, допустив три промаха.

Россиянин не смог объяснить причину своего слабого выступления. Поршнев отметил, что чувствовал себя неплохо, настраивался на борьбу и думал, что будет легче. Но, как обычно, «накрыло» на последнем круге.

«Лично я не справился ни с ходом, ни со стрельбой, особого оправдания у меня нет, был слабее других», — приводит слова биатлониста «Матч ТВ».

Поршнев также заметил, что на прошедшем чемпионате Европы у него были шансы бороться за медали, если бы «доработал на рубеже».