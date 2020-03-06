В третьей игре серии четвертьфинала плей-офф КХЛ на Западе нижегородское «Торпедо» на стадионе «Нагорный» встречалось с московским ЦСКА. Гости выиграли, забросив победную шайбу в овертайме. Московские армейцы увеличили отрыв в серии и ведут со счетом 3-0.

ЦСКА открыл счет в первом периоде — на девятой минуте отличился Максим Мамин. Голевую передачу на свой счет записал Никита Нестеров. В концовке первого периода «Торпедо» сравняло счет. После передачи Станислава Бочарова забросил Андрей Белевич.

Во втором периоде армеец Михаил Григоренко не смог реализовать штрафной бросок — Андрей Тихомиров сделал сейв. Победу ЦСКА в овертайме добыл один из лидеров Антон Слепышев..

Напомним, ранее ЦСКА дважды побеждал на своей площадке с одинаковым счетом 3:0, 3:0.

Следующий матч серии состоится 8 марта в Нижнем Новгороде. Начало – в 17:00 по московскому времени.