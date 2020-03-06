Российский фигурист Петр Гуменник блистательно выступил в произвольной программе на юниорском чемпионате мира. Россиянин получил за свой прокат 155,05 балла и с общей суммой 213,12 балла он занимает промежуточное первое место. Это личный рекорд Петра.

Гуменник стартовал с безукоризненного каскада четверной сальхов-двойной тулуп, после чего приземлил высокий тройной аксель. Далее последовал квад-сальхов, который Петя исполнил с малюсеньким недокрутом. Следов выполненый тройной сальхов зашел прекрасно, как и каскад тройной лутц-двойной риттбергер-двойной риттбергер. Гуменнику не удался лишь последний флип, что не смазало выступления от его программы.

По словам Гуменника, на последний прыжок у него не хватило сил. Тем не мене, фигурист остался доволен и отметил, что это было одно из лучших его выступлений на международном уровне.