Баскетболист "Химок" Алексей Швед в матче с УНИКСОМ. Фото: официальный сайт БК "Химки"

Баскетболист "Химок" Алексей Швед в матче с УНИКСОМ. Фото: официальный сайт БК "Химки"

В Мытищах «Химки» в рамках 27-го тура Евролиги принимали турецкий «Фенербахче». Встреча завершилась уверенной «викторией» хозяев со счетом 82:68.

Подопечные Куртинайтиса отлично начали первую четверть, завершив ее с преимуществом в восемь очков. Во втором отрезке турки сократили разницу до минимума.

В третьей четверти «Химки» сделали рывок, оторвавшись от гостей на десять очков. Это и предопределило исход встречи — в четвертой четверти химчане не позволили «Фенеру» вернуться в игру.

Разницу показал Алексей Швед, набравший по итогу поединка 23 очка. Также на его счету шесть результативных передач. «Химки» продолжают бороться за плей-офф, воспользовавшись осечкой «Жальгириса», который накануне уступил «Зениту».