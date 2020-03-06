Российский фигурист Илья Яблоков подвел итоги своего выступления в произвольной программе на юниорском чемпионате мира в Таллине. Россиянин не слишком удачно выполнил программу и занимает по сумме пятое место.

Во время выполнения Яблоков упал с четверного тулупа и смазал несколько приземлений. В конце программы Илья выполнил «бабочку» вместо флипа. За произвольную программу он получил 128,63, а в сумме — 206,16.

По словам Яблокова, он очень недоволен тройным флипом, а «бабочку» на соревнованиях сделал впервые.

«По пятибалльной шкале за произвольную программу поставлю себе два, за короткую — четыре», — приводит слова Яблокова Sport 24.

Другой россиянин Петр Гуменник выступал следом и, напротив, блестяще справился с программой.