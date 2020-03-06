Российский фигурист Андрей Мозалёв взял золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Таллине. Серебро досталось японцу Юме Кагияма. На третьем месте ещё один россиянин — Пётр Гуменник.

Мозалев стартовал прокат с чистого каскада из тулупов 4-2, после был классный сольный квад-тулуп. Сделал небольшую ошибку на трикселе, из-за которой у Мозалева вышел только двойной тулуп. Однако все остальные элементы были выполнены идеально. Мозалев получил 160,78 баллов за произвольную, а по итогам двух программ у него вышло 245,09.

Мозалёв и Гуменник показали лучшие прокаты в сезоне, заняв первое и второе места в произвольной программе. Гуменник шел после короткой на девятом месте, поэтому в сумме до серебра ему не хватило 0,63 балла.

Ранее Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли золотую медаль ЮЧМ среди спортивных пар.