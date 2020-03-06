Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался на тему заявления лидера сборной России Александра Логинова о его готовности завершить карьеру после сезона.

По словам Тихонова, у него в двух машинах висят кнуты — он ими зарабатывал деньги со школьного возраста, когда пас табуны. Тихонов вспомнил, что однажды на спор распорол одному мужчине кожаный пиджак, как саблей.

«Так вот, если Шура захочет закончить, я найду его где угодно, и накажу таким кнутом. Силы есть, все есть у парня. Если надо будет, мы с Касперовичем создадим для него все условия», — приводит слова Тихонова Sport 24.

Напомним, что в спринте в Нове Место Логинов провалился. Допустив три промаха на втором огневом рубеже, россиянин финишировал 61-м.