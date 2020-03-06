Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию продолжает быть успешным для россиян, чего не скажешь о Кубке мира по биатлону. Эти и другие новости — в дайджесте Nevasport

Мозалев победил на ЮЧМ по фигурному катанию

Российский фигурист Андрей Мозалёв взял золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Таллине. Серебро досталось японцу Юме Кагияма. На третьем месте ещё один россиянин — Пётр Гуменник. Мозалев получил 160,78 баллов за произвольную, а по итогам двух программ у него вышло 245,09. Мозалёв и Гуменник показали лучшие прокаты в сезоне, заняв первое и второе места в произвольной программе.

Валиева победила в короткой программе с личным рекордом

В Таллине завершилась короткая программа на чемпионате мира среди юниоров у женщин. Лучшей стала россиянка Камила Валиева, выступавшая с легендарной программой «Девочка на шаре». Валиева успешно справилась со всеми элементами. За прокат фигуристка получила 74,92 балла, что является рекордом юниорских чемпионатов мира и личным рекордом самой фигуристки.

Логинов неудачно выступил в гонке, которую выиграл Йоханнес Бе

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место прошла мужская спринтерская гонка на десять километров. Старт проходил без зрителей на трибунах по решению властей — из-за вспышки коронавируса. Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бе, пробежавший дистанцию за 24 минуты и 56,8 секунды. Норвежец преодолел дистанцию без единого промаха. Лучшим среди российских биатлонистов стал Эдуард Латыпов, занявший 17-е место. Александр Логинов завалил «стойку», допустив три промаха, после чего завершил гонку 61-м.

Дзюба, Азмун и Дриусси должны сыграть с «Уфой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что ситуация со здоровьем травмированных игроков команды на данный момент более оптимистичная. «Есть небольшие проблемы, но Дриусси, Азмун, Дзюба будут работать в общей группе, ждем всех на поле», — заявил тренер на пресс-конференции перед матчем с «Уфой». Матч 21 тура РПЛ «Зенит» — «Уфа» начнется в понедельник, 9 марта, в 19.00 мск.