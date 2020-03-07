В чешском Нове Место состоится женская эстафета. Гонка пройдет без зрителей — по решению властей из-за вспышки коронавируса.

В заявочном листе сборной России по первым номером значится Екатерина Юрлова-Перхт, которая откроет гонку на первом этапе. На втором этапе побежит Ирина Старых, после чего передаст эстафету Ларисе Куклиной, заявленной третий этап. «Забойщицей» сборной России значится Кристина Резцова, которая будет завершать гонку для сборной России.

Напомним, что в Кубке наций сборная России идет на седьмом месте. Лидирует Норвегия. На втором месте Германия.

Начало женской эстафеты в 16.00 по московскому времени.