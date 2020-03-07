Камила Валиева и Дарья Усачева с тренерами. Фото: instagram.com/tutberidze.eteri

Камила Валиева и Дарья Усачева с тренерами. Фото: instagram.com/tutberidze.eteri

В 16.40 по московскому времени начнется произвольная программу у девушек в рамках юниорского чемпионата мира в Таллине.

Фаворитом является российская фигуристка Камила Валиева, лидирующая после короткой программы. Накануне воспитанница Тутберидзе успешно справилась со всеми элементами. Спорстменка завершила прокат с личным рекордом и рекордом юниорских чемпионатов.

На втором месте идет корейка Ли Хэ Ин. На третьей позиции еще одна россиянка Дарья Усачева, допустившая небольшую помарку на выезде после выполнения каскада тройной флип-тройной тулуп.