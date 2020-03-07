Денис Черышев в матче за "Валенсию". Фото: https://www.instagram.com/cheryshev90

Денис Черышев в матче за "Валенсию". Фото: https://www.instagram.com/cheryshev90

В матче 27-го тура испанской Ла Лиги «Алавес» дома сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 1:1.

В составе хозяев единственный мяч забил Эдгар Мендес с передачи Виктора Лагуардии на 73-й минуте, у гостей отличиться удалось Даниелю Парехо на 34-й минуте встречи.

Отметим, российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле с первых минут и был заменен на Родриго на 82-й минуте.

После 27 матчей команда Альберта Селадеса идет на седьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 42 очка. Подопечные Асьера Гаритано располагаются на 11-й строчке в таблице с 32 баллами.

Следующий матч «Валенсия» проведет 10 марта дома против «Аталанты» в рамках Лиги чемпионов. Первая встреча закончилась победой итальянцев — 4:1. «Алавес» 15 марта на выезде встретится с «Эспаньолом».