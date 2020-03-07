В Лас-Вегасе состоялась церемония взвешивания участников турнира UFC 248.

В главном поединке вечера встретятся чемпион среднего дивизиона новозеландец Исраэль Адесанья и кубинец Йоэль Ромеро. Вес Адесаньи составил 83,6 килограмм, весы Ромеро показали на 300 грамм больше, что в пределах нормы.

В со-главном бое китайская чемпионка UFC Чжан Вэйли встретится с полькой Йоанной Йенджейчик. Весы обеих спортсменок, которые также сразятся за пояс, показали, 52,1 килограмм.

Ранее сообщалось, что Чжан Вэйли переживает, что ее будущая соперница, полька Йоанна Йенджейчик, провалит весогонку из-за недавней операции по увеличению груди.

Отметим, Йоанна Йенджейчик уже провела один поединок после этой пластической операции.