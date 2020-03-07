В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» дома одержали победу над «Колорадо Эвеланш» со счетом 6:3.

В составе хозяев дубль оформил Зак Макивен, который отличился на 23-й минуте с передачи Антуана Русселя и на 57-й минуте с передач Русселя и Адама Годетта. Еще по шайбе забросили Трой Стечер с передач Джей Ти Миллера и Александра Эдлера на 2-й минуте, Джей Ти Миллер с передач Элиаса Петтерссона и Тайлера Тоффоли на 13-й минуте, Антуан Руссель с передач Адама Годетта и Оскара Фантенберга на 33-й минуте и Таннер Пирсон с передач Луи Эрикссона и Кристофера Танева в пустые ворота на 58-й минуте.

У гостей отличились Эрик Джонсон с передач Натана Маккиннона и Габриэля Ландескуга на 14-й минуте, Ландескуг с передач Маккиннона и Джонсона на 24-й минуте и Валерий Ничушкин с передачи Мэтта Ньето на 29-й минуте встречи.