Президент UFC Дана Уайт прокомментировал ситуацию с отменами спортивных мероприятий из-за коронавируса.

По словам Уайта, в UFC прежде всего заботятся о здоровье и безопасности бойцов, здесь это стоит на первом месте. Он отметил, в промоушене делают всё возможное, чтобы защитить их.

«Ни в коем случае не отменяем турнир и делаем всё возможное, чтобы сохранить здоровье бойцов в безопасности. Но турнир мы не отменяем», — сказал Уайт на пресс-конференции в преддверии турнира UFC 249.

Отметим, эпидемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты. В Москве даже разработали план действий по предупреждению распространения инфекции, который включает в себя пункт об отмене всех международных спортивных мероприятий. Есть в этом плане и более серьезный вариант развития событий, предполагающий закрытие стадионов и спортивных площадок.