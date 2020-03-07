Российский теннисист Даниил Медведев может выйти на третью строчку в мировом рейтинге АТР после турнира «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который пройдет на следующей неделе.

Если Медведев выйдет в полуфинал, он обойдет Роджера Федерера, который пропускает турнир. Таким образом, россиянин поднимется на четвертую строчку. Если Медведев выйдет в полуфинал, а австриец Доминик Тим вылетит раньше четвертьфинала, Медведев обойдет и его, став третьего ракеткой мира. Если Тим выйдет в четвертьфинал, то Медведеву нужен финал, если австриец выйдет в полуфинал, россияну нужен титул, победа в котором гарантирует ему третье место.

Отметим, из последних четырех матчей Даниил Медведев проиграл три. На турнире в Марселе он проиграл в четвертьфинале французу Жилю Симону.