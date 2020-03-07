Французский защитник немецкого «РБ Лейцпциг» Дайо Упамекано может стать футболистом итальянского «Милана».

Об этом сообщает Calciomercato. По информации источника, россонери заинтересованы в приобретении игрока, за которым они уже давно следят. Отмечается, что итальянцы могут заплатить за Упамекано 60 миллионов евро, так как именно такая сумма отступных прописана в контракте француза. Также известно, что летом «Милан» может сменить тренера: команду возглавит немецкий наставник Ральф Рангник, который работал с Упамекано в «Лейпциге». Это назначение повысит шанс трансфера футболиста миланский клуб.

Отметим, текущее соглашение защитника с немецким клубом действует до лета 2021 года. В этом сезоне игрок провел с составе «Лейпцига» 27 встреч во всех турнирах, отдал одну результативную передачу и заработал семь желтых карточек.