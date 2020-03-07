Роналдиньо арестовали в Парагвае из-за поддельного паспорта

Легендарный футболист сборной Бразилии Роналдиньо задержан в отеле в Асунсьоне по распоряжению генерального прокурора.
Об этом сообщает AFP. По информации источника, экс-игроку «Барселоны», а также его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили фальшивые парагвайские паспорта в аэропорту Асунсьона. Отмечается, что после задержания и допроса бразильца отпустили, но через несколько часов его снова взяли под стражу по запросу генеральной прокуратуры. Также известно, что ночь Роналдиньо с братом провели в полицейском участке, в субботу они будут вызваны на слушания.
Напомним, Роналдиньо выступал за такие европейские гранды, как «ПСЖ» и «Милан». Футболист в 2002 году стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии, а в 2005-м получил «Золотой мяч». Завершил карьеру бразилец в январе 2018-го.
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