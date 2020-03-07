Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал иск со стороны железнодорожников.

По словам Геркуса, аудита не было, а тот документ, который «Локомотив» приложил к иску, и то, на что сейчас во всех интервью ссылается Кикнадзе, это не аудиторское заключение. Геркус предлагает назвать документ консультацией, сочинением или очерком, но не аудиторским заключением.

«Голословные безосновательные обвинения, составленные в произвольной форме. На это нельзя ссылаться, это незаконно. За такие «заключения» нужно лишать лицензии», — сказал Геркуса, слова которого приводит РИА «Новости».

Ранее «Локомотив» подал заявление в арбитражный суд на бывшего президента красно-зеленых Илью Геркуса. Как сообщается в электронных материалах дела, сумма требований железнодорожников к экс-президенту клуба составляет более 144, 6 миллионов рублей. Геркус заявил, что не признает свою вину и будет защищаться в суде.

Напомним, Илья Геркус был президентом московского «Локомотива» с лета 2016 года по декабрь 2018-го. За это время железнодорожники стали чемпионами России в сезоне-2017/18 и обладателями Кубка страны сезона-2016/17.