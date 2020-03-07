Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина.

По словам Тихонова, Аршавина он терпеть не может.

«Мне передали футболисты, что ему как-то предложили выступить в детской спортивной школе, а он ответил: «У вас денег не хватит». После этого терпеть его не могу», — заявил Тихонов, слова которого приводит Sport24.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин неделю тренировался вместе с «Зенитом-2» на сборе в Турции. Экс-легенда петербургского клуба изнутри увели работу команды Владислава Радимова. По словам Аршавина, эта идея появилась в конце прошлого года, поскольку Аршавин сейчас активно вовлечен в молодежный футбол и Академию — нужно понимать и знать игроков.