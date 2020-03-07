В норвежском Холменколлене в рамках этапа Кубка мира стартовал женский классический марафон на 30 километров.

Спортсменки начали гонку в 14:00 по московскому времени.

В стартлисте среди российских участниц значатся Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Алия Иксанова и Лилия Васильева.

Напомним, в личном зачете Кубка мира Наталья Непряева занимает третье место. Российская лыжница находится ровно посередине четверых норвежек. Первые две строчки занимают Тереза Йохауг и Хейди Венг. Четвертое и пятые места числят за собой Астрид Якобсен и Ингвильд Эстберг.

Среди россиянок, помимо Непряевой, Алиса Жамбалова находится на 35-м месте, а Яна Кирпиченко располагается на 44-й строчке.

Дистанцию спортсменкам придется бежать при пустых трибунах — на соревнования из-за эпидемии коронавируса не допустят зрителей.