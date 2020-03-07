Экс-вратарь сборной Аргентины Уго Орландо Гатти раскритиковал аргентинского нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.

По словам Гатти, ему плевать, будут ли его критиковать в Аргентине из-за его мнения. Вратарь заявил, что Месси больше не феномен. Он отметил, что с Месси неправильно обращались, его возвысили, Лионель привык к этому и теперь чаще просто ходит по полю. Гатти считает, что Месси нужно играть лучше.

Голкипер добавил, что когда с тобой играет Месси, одноклубники всегда отдают ему мяч, чтобы побеждать.

«Так было и в случае с Марадоной и Пеле. Это портит команду. Команда привыкает отдавать мяч только ему, а не кому-либо еще», — сказал Гатти, слова которого приводит Goal.

Отметим, в нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл в 30 встречах во всех турнирах в составе «Барселоны», отличился 23 мячами и отдал 16 результативных передач.