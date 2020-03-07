СКА слишком уж легко разделывается в первом раунде с подольским «Витязем». Несмотря на седьмое место в таблице Запада, от команды Кравеца стоило ожидать более серьезного сопротивления. Вспомним хотя бы старт регулярки: рекордные в истории клуба десять побед подряд, первое место в таблице. Подольчане побеждали всех фаворитов, в том числе СКА и ЦСКА. Но потом что-то пошло не так: то ли запас сил закончился, то ли соперникам потребовалось не так много времени, чтобы изучить «Витязь» и понять, как его обыгрывать.

И все же 3-0 с разницей шайб 16:4 — не тот результат, который можно назвать нестыдным. Пока единственная игра, в которой подмосковная команда попыталась навязать хоть какую-то борьбу, это вторая встреча. И то только потому что петербуржцы позволили это сделать.Шансов забрать даже один матч у команды Михаила Кравеца не остается, а потому пора говорить о следующем сопернике армейцев.

А им на 99,9% станет финский «Йокерит». Стоит напомнить, система плей-офф Кубка Гагарина устроена так, что наиболее высокий номер посева играет с самым низким из прошедших в следующий раунд. Так как ЦСКА, СКА и «Йокерит» почти обеспечили выход в полуфинал Запада, небольшие вопросы остаются только по паре «Динамо» — «Спартак». Но это мало на что влияет: как бы не закончилось противостояние, команда Алексея Кудашова встретится с занявший в регулярном чемпионате третье место «Йокеритом», если, конечно, «Локомотив» (шестое место) не перевернет серию на 180 градусов. Или вдруг «Торпедо» (восьмое место) не захочет удивить всю страну.

Конечно, вряд ли ярославцы или нижегородцы что-то противопоставят финнам и армейцам. Максимум — продлят серию до пяти встреч. Команда из Хельсинки пока просто унижает железнодорожников: 3-0 в серии и 14:1 по числу шайб. Подопечные Пелино официально награждаются званием самого безвольного участника плей-офф, а финны — самого кровожадного. Что будет, когда насытившийся «Йокерит» встретится с не менее жестоким СКА, сказать сложно, но предыгровое преимущество все же на стороне армейцев. Финны никогда не проходили их в плей-офф, да и на «Витязе» много сил не потратили, в то время как «Йокерит», от души оторвавшись на железнодорожниках, попросту может перегореть.

Уверенными можно быть только в том, что серия будет результативной с обеих сторон и точно не ограничится четырьмя матчами: финский клуб сделает все, чтобы плей-офф продлился для них подольше.