Канадский тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер поделился мнением о состоянии своей подопечной.

По словам Орсера, сейчас не самый простой момент. Тренер отметил, Медведева на катке, тренируется, все по плану, но ему кажется, что фигуристка немного упала духом. Орсер рассказал, что сейчас есть ребята, которые готовятся к чемпионату мира, и Медведева не в их числе, хотя заслуживает этого.

Орсер добавил, все видели на этапе Гран-при в Москве, в какой хорошей форме Медведева. Канадец считает, что это были ее лучшие прокаты в жизни, лучше ее выступлений на Олимпиаде. Тренер заявил, что сейчас ей сложно, потому что фигуристка «немного подвисла».

«Мы уже начали работать над программами нового сезона. Они уже назначили с Ше-Линн Бурн время для постановки произвольной, музыку для короткой программы тоже выбрали. Ставить ее будет, если не ошибаюсь Джеф Баттл — они займутся этим в ближайшее время, может, уже даже и начали», — сказал Орсер, слова которого приводит Sports.ru.

Напомним, Медведева в этом сезоне не отобралась в сборную России для участия в чемпионатах Европы и мира, поскольку из-за проблем с коньками была вынуждена сняться после короткой программы на чемпионате России в Красноярске в конце декабря.