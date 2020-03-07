Федерация биатлона Украины опубликовала заявление, в котором объяснила выдачу аккредитации российскому тренеру Александру Касперовичу на чемпионате мира 2020 года в Италии.

Как сообщается в заявлении, народный депутат Крулько был приглашен ФБУ на чемпионат мира, но никому не передавал своей аккредитации, а получил ее официально 20 февраля лично в офисе аккредитаций. Отмечается, что в день событий с Касперовичем Крулько физически не было в Италии, поэтому он не мог никому передавать свою аккредитацию. Заявление федерации гласит, что в данный момент выясняется, кто из персонала мог передать аккредитационную карточку Касперовичу.

«Приглашение Ивана Крулько на чемпионат мира по биатлону связано с совместной работой над развитием спортивной инфраструктуры на Украине, в частности строительства современного биатлонного комплекса на Украине в Ивано-Франковской, одним из инициаторов которого был народный депутат Иван Крулько. В связи с этой информацией в СМИ приносим извинения Ивану Крулько за сложившуюся ситуацию и надеемся на продолжение нашего сотрудничества по развитию украинского биатлона. Свою поездку Крулько оплачивал за свой счет», — сообщается в заявлении.

Напомним, во время чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия) в расположение сборной России прибыла полиция. Основанием для таких действия стала поступившая от сотрудницы IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен информация. Официальной причиной визита стало то, что Касперович был замечен на трассе с чужой аккредитацией. Однако данное нарушение карается штрафом в 500 евро, а не уголовным преследованием.

Реальным поводом для обыска стало подозрение IBU в том, что Касперович является транспортировщиком допинга. В его номере искали запрещенные препараты, также изъяли телефон и компьютер Логинова, чтобы проверить их на предмет переписок о допинге.