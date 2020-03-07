Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс раскритиковал идею проводить матчи без зрителей из-за коронавируса.

По словам Леброна, играть без зрителей – невозможно. Американец заявил, что в таком случае он не выйдет на площадку.

Джеймс добавил, что он играет для одноклубников и для зрителей.

«Это главное. Если я приду на арену и не увижу болельщиков? Не буду играть. Так что они могут делать то, что хотят делать», – сказал Джеймс, слова которого приводит ESPN.

Отметим, эпидемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты. В Москве даже разработали план действий по предупреждению распространения инфекции, который включает в себя пункт об отмене всех международных спортивных мероприятий. Есть в этом плане и более серьезный вариант развития событий, предполагающий закрытие стадионов и спортивных площадок.