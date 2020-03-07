Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать стадион грозненского «Ахмата» на один матч условно по итогам четвертьфинального матча Кубка России против петербургского «Зенита».

Как сообщил глава комитета Артур Григорьянц, КДК пришел к выводу, что на арене после инцидента с фанатами была обеспечена безопасность.

«Наказание: «Ахмат» оштрафован на 100 тысяч рублей, также на один домашний матч Кубка России без зрителей условно. Установить испытательный срок в течение двух лет. Также за бросание предметов оштрафовать «Ахмат» на 50 тысяч», — сказал Григорьянц, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, матч четвертьфинала Кубка России между «Ахматом» и петербургским «Зенитом» в Грозном приостановили в конце второго тайма из-за стычки болельщиков.

Отметим, основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время «Зенит» забил второй гол усилиями Юрия Жиркова и одержал победу. Первый мяч команды Семака забил Эмилиано Ригони, у «Ахмата» отличился Одисе Роши с пенальти.