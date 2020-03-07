Российская фигуристка в танцах на льду Елена Ильиных объявила о рождении ребенка.

О об этом 25-летняя спортсменка рассказала в своем Instagram. Известно, что отцом ребенка стал артист балета Сергей Полунин.

«16.01.20 — это дата, которая для меня стала самой важной в жизни! С тех пор в наших с Сергеем Полуниным руках весь мир. Мы благодарны вселенной за настоящее чудо, которое с нами случилось!» — написала Ильиных в Instagram.

Отметим, в мае прошлого года Елена Ильиных приоткрыла завесу тайны и рассказала о своих отношениях с танцором балета Сергеем Полуниным. Тогда в интервью изданию HELLO! Russia Ильиных рассказала, что чувство любви она испытала впервые, поскольку раньше всю жизнь занималась только своей спортивной карьерой.