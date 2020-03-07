Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о наказаниях для «Спартака» и ЦСКА после очного матча четвертьфинала Кубка России.

По словам Григорьянца, слова которого приводит Sport24, за скандирование оскорбительных выражений фанатами оба клуба оштрафованы на 100 тысяч рублей, а за использование пиротехники — на 125 тысяч рублей. Он отметил, что болельщики «Спартака» вывесили несогласованный баннер, который носил оскорбительный характер, за что красно-белых наказали еще на 100 тысяч рублей. На такую же сумму «Спартак» оштрафовали еще и за поведение сотрудников контрольно-распределительной службы, которые показывали оскорбительные жесты провокационного характера в адрес болельщиков ЦСКА.

Кроме того, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко лично оштрафован на десять тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.