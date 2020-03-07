Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в очередной раз раскритиковал комментатора Дмитрия Губерниева.

По словам Тихонова, ему жалко видеть, что сейчас происходит с Губерниевым. Тихонов считает, что Губерниев губит биатлон.

«Такой губошлеп, выглядит чуть лучше меня, хотя на 30 лет моложе. Включаешь телевизор, а он все знает, что и кому сделать. Садится комментировать футбол — тоже все знает. Губерниев не говорит ни о Нуждове, ни о Драчеве, а мы все просираем при них», — заявил Тихонов, слова которого приводит Sport24.

Экс-биатлонист добавил, что при нем СБР был лучшей федерацией, завоевавшей 24 золотых медали за 13 лет.

Отметим, Тихонов также прошелся по бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину. По словам Тихонова, Аршавина он терпеть не может.