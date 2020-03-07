Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о нечестном ведении переговорах при проведении трансферов в футболе.

По словам Геркуса, если ты работаешь в футбольном клубе, то уже виноват перед публикой и журналистами. Функционер отметил, что в таких случаях тебя считают виновным просто по факту. Он добавил, что страдал от этого. Геркус считает, что мы живем в мире дискриминации, так как считается, что, кто работает в футболе, являются ворами, а это несправедливо.

Экс-гендиректор «Локомотива» рассказал, что случаи, когда предлагают игроков по завышенной цене с тем, чтобы «распилить» надбавку в стоимости, бывают, и он может подтвердить. Геркус отметил, что в разговорах с ним очень редко были намеки на такие ситуации.

Геркус рассказал, что речь в основном о российских трансферах, и он это сразу же пресекал, так как не считает это нормой.

«Было два или три случая. Даешь понять, что такой намек не интересен, и дальше переговоры протекают в нормальном русле», — сказал Геркус, слова которого приводит «Р-Спорт».

Ранее «Локомотив» подал заявление в арбитражный суд на бывшего президента красно-зеленых Илью Геркуса. Как сообщается в электронных материалах дела, сумма требований железнодорожников к экс-президенту клуба составляет более 144, 6 миллионов рублей. Геркус заявил, что не признает свою вину и будет защищаться в суде.

Напомним, Илья Геркус был президентом московского «Локомотива» с лета 2016 года по декабрь 2018-го. За это время железнодорожники стали чемпионами России в сезоне-2017/18 и обладателями Кубка страны сезона-2016/17.