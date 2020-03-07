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  • 15:15,  7 марта 2020
Биатлон
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Губерниев согласился с Тихоновым, который назвал комментатора губошлепом

Губерниев согласился с Тихоновым, который назвал комментатора губошлепом
Дмитрий Губерниев. Фото: инстаграм комментатора

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Александра Тихонова о своей внешности.

«Ну, губошлеп я, да! Но кто бы рассказал этому барану, что у меня прямые ноги… Ааа!» – написал Губерниев в «сториз» своего Instagram.

Ранее Александр Тихонов в очередной раз раскритиковал комментатора Дмитрия Губерниева. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону заявил, что ему жалко видеть, что сейчас происходит с Губерниевым. Тихонов считает, что Губерниев губит биатлон. «Такой губошлеп, выглядит чуть лучше меня, хотя на 30 лет моложе», — добавил экс-глава СБР.

Отметим, Тихонов также прошелся по бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину. По словам Тихонова, Аршавина он терпеть не может.

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