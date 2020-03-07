Губерниев согласился с Тихоновым, который назвал комментатора губошлепом

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова Александра Тихонова о своей внешности.

«Ну, губошлеп я, да! Но кто бы рассказал этому барану, что у меня прямые ноги… Ааа!» – написал Губерниев в «сториз» своего Instagram.

Ранее Александр Тихонов в очередной раз раскритиковал комментатора Дмитрия Губерниева. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону заявил, что ему жалко видеть, что сейчас происходит с Губерниевым. Тихонов считает, что Губерниев губит биатлон. «Такой губошлеп, выглядит чуть лучше меня, хотя на 30 лет моложе», — добавил экс-глава СБР.