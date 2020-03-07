Российский боец UFC в тяжелом весе Александр Волков поделился ожиданиями от предстоящего поединка против американца Кертиса Блейдса.

«Теперь официально! 21 июня. Канада. Противник — Кёртис Блейдс, третий номер рейтинга тяжеловесов UFC», — написал Волков в своем Instagram.

Волков отметил, что победа над Блейдсом даст ему возможность подраться за пояс, и он сделает все, что в его силах, чтобы выиграть этот поединок.

Ранее стало известно, что российский боец UFC Александр Волков и американец Кертис Блейдс встретятся лицом к лицу в рамках UFC Fight Night 177 20 июня в канадском Саскатуне.

31-летний Волков провел 38 боев, победил в 31 из них, в том числе 20 раз отправил соперника в нокаут. Показатели Блейдса — 13 из 16 (10 нокаутов).